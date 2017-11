Ya es oficial, Xiaomi se estrena en España con un evento por todo lo alto

Xiaomi ya está en España. El conocido fabricante chino, que ha conseguido ser el cuarto que más vende en nuestro país a pesar de no tener un canal de distribución oficial, ya ha inaugurado su primera tienda en Madrid.

El estreno de Xiaomi en España se ha hecho por todo lo alto, con un evento especial y una disposición de la tienda que puede recordar a la de una Apple Store. Esos detalles muestran sin lugar a dudas el gran aprecio que tiene esta empresa por nuestro país, donde ha conseguido una muy buena posición a pesar de que sus productos no han tenido, al menos en un principio, tantas facilidades como los de otras marcas para difundirse y venderse. Por otro lado, esta presentación supone el estreno de Xiaomi en la Unión Europea.

Para empezar, Xiaomi tendrá dos tiendas oficiales en Madrid, las cuales se encontrarán en Xanadú (esta localización ya fue adelantada) y La Vaguada. Además, también se podrán adquirir sus productos desde MediaMarkt, Carrefour, Phone House y Amazon, por lo que ya no será necesario recurrir a un importador o a un tercero que haga la importación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las tiendas oficiales de Xiaomi no abrirán oficialmente hasta el 11 el noviembre, siendo lo de hoy un acto de presentación, mientras que las ventas desde tiendas de terceros no empezarán hasta el día 22 del mismo mes. Los más impacientes podrán comprar a partir de mañana desde las 13:00 horas a través del sitio web oficial.

Sobre el catálogo de productos que venderá el fabricante chino en España, en un principio se pueden encontrar los siguientes: Mi A1, Mi Mix 2, Mi Electric Scooter, Mi Box, Action Cam y Mi Band 2. De momento no es que sea grande, pero suponemos que la compañía irá ampliando conforme vaya asentando su canal de distribución.

El hecho de tener ya un canal de distribución oficial para España permite al consumidor ganar en dos aspectos. Primero, la mayor accesibilidad de los productos, que serán mucho más fáciles de encontrar. Segundo, ahora Xiaomi se ve obligada a cumplir con la legislación española en lo que se refiere a los derechos de los consumidores y usuarios, lo que supone mayor margen de reacción en caso de adquirir un producto defectuoso y el hecho de poder hacer valer la garantía de 2 años.